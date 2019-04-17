السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان يتفقد مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد



جدة 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 أبريل 2019 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، الذي سيتم تشغيله‫ ‬بالكامل قبل نهاية العام الحالي 2019م.

ورافق الأمير بدر بن سلطان في الجولة ، مساعد وزير النقل عبدالهادي المنصوري ، ومديرعام المطار عصام بن فؤاد نور ، وعدد من مسؤولي المطار.

وتجول نائب أمير منطقة مكة المكرمة في أجزاء المشروع ، ومنها صالات المغادرة والقدوم ، التي تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 810.000 متر مربع ، كما اطلع سموه على عرض مصور عن الخطة التشغيلية لتحويل الرحلات إلى المطار الجديد (الصالة رقم 1) ، والتي بلغت حتى الان 20 وجهة داخلية ، وقد بلغ إجمالي عدد الرحلات منذ افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد 5218 رحلة ، فيما بلغ عدد الركاب 542.672 راكبًا ، وعدد الحقائب 184.508 حقيبة ، فيما يتوقع بعد اكتمال الوجهات الداخلية وعددها 24 وجهة داخلية ، أن يصل عدد الركاب 147.184 راكبًا وعدد الحقائب 50746 حقيبة ، وعدد الرحلات 1158 رحلة اسبوعياً.

وخلال الجولة ، ‏زار نائب أمير مكة ⁧غرفة المراقبة ب‫المطار‬ ، التي تضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية ، كما تسلم سموه بطاقة صعود الطائرة من كاونتر الصالات ، ‏ويضم مجمع صالات السفر بالمطار 220 كاونتراً لإنهاء إجراءات السفر و ، 80 كاونتراً للخدمة الذاتية للركاب.

من جهته أشاد مديرعام مطارالملك عبد العزيز الدولي ، بالدعم والاهتمام الكبير الذي يحظى به المطار من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله - ، لتطوير منظومة النقل الجوي بالمملكة ، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، على دعمهما المستمر والدائم لمشروع المطار الجديد ، منوهاً بالدعم اللامحدود من معالي وزير النقل ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ، والذي يتابع لحظة بلحظة خطة الانتقال التشغيلية للمطار الجديد ، ويسعى لحل كل العقبات التي تواجه خطط التشغيل ، والذي سيسهم في خدمة ضيوف الرحمن ، وتقديم أقصى ما يمكن من الاهتمام والرعاية لهم خاصة أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يعد البوابة الرئيسية للحرمين الشريفين.

يذكر أن المطار الجديد يحوي فندقاً مكون من ثلاثة طوابق ، ويحوي 120 غرف و81 مصلى ونظام متطور لمناولة أمتعة المسافرين يبلغ طول سيوره 34 كم ، ومساحات خضراء داخل الصالات تقدر بـ 18 الف مترمربع ، كما تميزت تصاميم المطار الجديد وتقنياته بعناصر معمارية مستوحاة من بيئة المملكة بشكل عام ، وبيئة جدة التاريخية بشكل خاص.

// انتهى //

16:59ت م

0180





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان يتفقد مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.