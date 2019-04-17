انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تتعمد جمع قاصرين ومجرمين في سجون مشتركة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 04:57 مساءً - كشف حساب "معتقلي الرأي" في السعودية، اليوم الأربعاء، عن انتهاك غير مسبوق لحقوق الإنسان، من خلال وضع سجناء قاصرين مع مجرمين في سجون مشتركة.

وقال الحساب المخصص لنشر أخبار المعتقلين في سجون المملكة على "تويتر": "تأكد لنا أن السلطات السعودية تتعمد وضع أطفال قاصرين ممن تم اعتقالهم مؤخراً في زنازين مشتركة مع مساجين جنائيين ومدمني مخدرات".

وأكد الحساب الموثق والذي يتابعه أكثر من 200 ألف شخص أن اعتقال القاصرين وجمعهم مع المجرمين يعد "انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات حقوق الطفل ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية".

وفي تغريدة أخرى قال القائمون على الحساب: "تأكد لنا أن السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات تعسفية مؤخراً طالت عدداً من الشخصيات؛ وذلك على خلفية مواقف سابقة لهم أبرزها كفالة مقيمين فلسطينيين، أو تشغيلهم في مؤسساتهم".

Advertisements

وكان فلسطينيون مقيمون داخل أراضي السعودية تعرضوا منذ عدة أسابيع لحملات اعتقال وتهديد وملاحقة، هي الأكبر والأخطر التي تنفذها قوات الأمن السعودية بصورة سرية، ودون أي تدخلات أو تحركات تذكر من قبل السفارة الفلسطينية في الرياض.

وحتى هذه اللحظة تتوارد الأنباء من المملكة عن أن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا ووضعوا داخل السجون تجاوز الـ30 معتقلاً، بينهم طلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال، في حين تواصلت حملات التهديد بمنع العشرات منهم من مغادرة السعودية، إضافة إلى حملات فصل من العمل وتهديد بسحب الإقامات والترحيل.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية باشرت منذ الخميس (4 أبريل الجاري)، حملة اعتقالات جديدة استهدفت عدداً من الناشطين، بينهم حاملان للجنسية الأمريكية؛ أحدهما نجل إحدى الناشطات التي أفرج عنها أواخر الشهر الماضي، على خلفية آرائهم المناهضة للاعتقالات.

واعتقلت السلطات السعودية الآلاف من النشطاء والمثقفين ورجال الدين والصحفيين ورجال الأعمال، على مدى العامين الماضيين، في إطار مسعى للقضاء على أي معارضة محتملة ضد ولي العهد، محمد بن سلمان.