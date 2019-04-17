السعودية | رئيس الوزراء العراقي يصل الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يصل الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ واس وصل إلى الرياض اليوم دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي والوفد المرافق له.

وكان في اسقبال دولته بمطار الملك خالد الدولي ،صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ،ومعالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق ،ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ،وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري ، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف ،ومندوب عن المراسم الملكية .

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