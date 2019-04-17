شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وزراء العراق والان نبدء بالتفاصيل

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض اليوم، دولة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

كما كان في استقبال دولته، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

وقد أجريت لدولة رئيس الوزراء العراقي مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطني العراقي والملكي السعودي.

بعد ذلك صافح دولته مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

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كما صافح خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس الوزراء العراقي.

عقب ذلك، صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دولة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي، وكبار المسؤولين.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد المرافق لدولة رئيس الوزراء العراقي.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لدولة رئيس وزراء العراق والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد ، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود ، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير ، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد ، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي ، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد ، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد ، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي ، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية ، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي ، وصاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل ، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية النمسا، وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء