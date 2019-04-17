شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير أحمد بن فهد يفتتح «منتدى الشرقية التجاري» والان نبدء بالتفاصيل

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم فعاليات "منتدى الشرقية التجاري 2019"، الذي تنظمه غرفة الشرقية بعنوان "مستقبل التجارة الالكترونية" بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين في الجانب التجاري، وذلك بمقر الغرفة الرئيس في الدمام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن المنتدى يهدف إلى مناقشة العديد من الموضوعات التي تصل إلى فهم واضح نحو واقع ومتغيرات التجارة وما يشهده من نمو وتطور، والتي منها التجارة الإلكترونية وأثرها على قطاع التجزئة وغيرها من القطاعات الخدمية والإنتاجية، والوقوف على التطورات والمستجدات في هذا الجانب وذلك للانطلاق على أسس وقواعد راسخة نحو آفاق تجارية صلبة.

وأشار أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة يشهد تطوراً كبيراً وله إسهاماته في الاقتصاد الوطني، مبيناً أن التجارة الإلكترونية أصبحت اليوم ضرورة تستلزم منا جميعاً اللحاق بركبها والتعاطي مع مستجداتها وتمثل المستقبل الذي نصبوا للوصول إليه نظراً لما تحتويه من فرص واعدة.

وأكد الخالدي أن حكومتنا الرشيدة اولت التجارة الإلكترونية اهتماما كبيراً وذلك انطلاقاً مع استراتيجية رؤية المملكة 2030 من إدخال التحسينات المستمرة على نوعية الخدمات وتعزيز التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية، وذلك من أجل ضمان حقوق المتعاملين، موضحاً بأنه تم مؤخراً إطلاق العديد من المبادرات التي تسهم في زيادة الثقة بالتجارة الإلكترونية التي منها مبادرة معروف التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار لخدمة المتعاملين في التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تأسيس مجلس التجارة إلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء.