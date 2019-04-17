تفاصيل التقويم الدراسي 1441 هـ بعد تعديل عودة الإداريين والإداريات

2019-04-17

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتعديل التقويم الدراسي للعام المقبل لتكون العودة بالنسبة للإدرايين والإداريات بعد عيد الأضحى المبارك.

وكانت وزارة التعليم قد نشرت قبل أكثر من عام ونصف العام تفاصيل التقويم الدراسي وأهم ملامحه اعتبارًا من العام الدراسي 1440 وحتى عام ١٤٤٣هـ.

القواعد المنظمة لـ التقويم الدراسي



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وتراعي وزارة التعليم عند وضع التقويم الدراسي عدة أمور من بينها :

– تقسم السنة الدراسية لفصلين دراسيين ، مع إمكانية فتح برنامج للدراسة الصيفية.

– مدة الدراسة لكل فصل دراسي لا تقل عن 15 أسبوعا يضاف إليها مدة الاختبارات .

– مدة الاختبارات النهائية لكل فصل دراسي لا تزيد على أسبوعين.

– يمكن تقـديم موعـد الاختبارات النهائيـة مـدةً لا تتجـاوز أسـبوعا عنـد الضـرورة القصـوى.

تكون إجازة ما بين الفصلين الدراسيين أسبوعاً أو أسبوعين.

– يكون بداية العام الدراسي في برج السنبلة .

وبحسب التقويم الدراسي للعام المقبل فإن :