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تفاصيل التقويم الدراسي 1441 هـ بعد تعديل عودة الإداريين والإداريات
متابعات الخليج 365 - سعد البحيري
وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتعديل التقويم الدراسي للعام المقبل لتكون العودة بالنسبة للإدرايين والإداريات بعد عيد الأضحى المبارك.
وكانت وزارة التعليم قد نشرت قبل أكثر من عام ونصف العام تفاصيل التقويم الدراسي وأهم ملامحه اعتبارًا من العام الدراسي 1440 وحتى عام ١٤٤٣هـ.
القواعد المنظمة لـ التقويم الدراسي
وتراعي وزارة التعليم عند وضع التقويم الدراسي عدة أمور من بينها :
– تقسم السنة الدراسية لفصلين دراسيين ، مع إمكانية فتح برنامج للدراسة الصيفية.
– مدة الدراسة لكل فصل دراسي لا تقل عن 15 أسبوعا يضاف إليها مدة الاختبارات .
– مدة الاختبارات النهائية لكل فصل دراسي لا تزيد على أسبوعين.
– يمكن تقـديم موعـد الاختبارات النهائيـة مـدةً لا تتجـاوز أسـبوعا عنـد الضـرورة القصـوى.
تكون إجازة ما بين الفصلين الدراسيين أسبوعاً أو أسبوعين.
– يكون بداية العام الدراسي في برج السنبلة .
وبحسب التقويم الدراسي للعام المقبل فإن :
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 22 أسبوعا
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 22 أسبوعا
- عدد أيام الدراسة الفعلية للفصلين 219 يومًا
- عدد الإجازات أثناء العام الدراسي 3 إجازات
- عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي 40 يومًا
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