منسوبو التعليم بعد تعديل التقويم الدراسي: شكرًا حمد آل الشيخ

2019-04-17

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

عبر العديد من منسوبي وزارة التعليم عن شكرهم لوزير التعليم د.حمد آل الشيخ لتوجيهه الكريم بعودة المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات ⁧جميعًا بعد عيد الأضحى المبارك، وجدولة التقويم الدراسي بما ينسجم مع مهام عملهم.

وأشاد منسوبو التعليم بهذا الإجراء مؤكدين أنه يلبي مطالبهم ويعبر عن مدى إحساس الوزارة باحتياجات ومطالب منسوبيها.

وقال حساب ملتقى المعلمين والمعلمات عبر تويتر : شكرًا لكل من تحدّث عن سلبيات قرار عودة الإداريين والذي صدر في عهد الوزير السابق .. لقد تحدّث ملتقى المعلمين والمعلمات والنقاد التربويين عن سلبية مثل هذه القرار منذ صدوره وفي وقته بحياد وموضوعية،حتى جاء وزيرنا د. حمد آل الشيخ ليضع الأمور في مسارها الصحيح.

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وعلق محمد الغامدي على هذا الإجراء بقوله : القائد الناجح الذكي .. هو من يكسب رضا فريق عمله في فترات العمل الخاملة ليكسب منهم في فترات ذروة العمل أداء مميزا وبعشق.

بدوره قال محمد الزراع: شكرا وزير التعليم والشكر لا يفي فقرار تعديل التقويم الدراسي أنصف المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات وجميع من في الميدان التعليمي يرفعون لكم العقال تقديرا وإجلالا ويستشعرون قراراتكم الصائبة فجزاكم الله خيرا وسدد خطاكم وبارك جهودكم.

وكان وزير التعليم حمد آل الشيخ قرر تعديل التقويم الدراسي لتكون العودة بعد عيد الأضحى المبارك.

وقال آل الشيخ: عملًا بما يُحققُ المصلحةَ ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات فقد وجهتُ بتعديل التقويم الدراسي لتكون عودتهم جميعًا بعد عيد الأضحى المبارك وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم.