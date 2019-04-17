“مكافحة المخدرات” تلقي القبض على أشخاص روجوا كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بالباحة

جدة - عمرو شويل الباحة- الخليج 365- عايض آل ركبان

ألقت فرق مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة، القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإثيوبية، وفي مواقع متفرقة، يروجون المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم كمية من الحشيش والحبوب المخدرة المحظورة.

وأشارت مصادر، إلى أن مكافحة المخدرات بالمنطقة، تمكنت من القبض على شخصين من الجنسية السعودية، الأول استغل قرب الاختبارات النهائية لطلاب المدارس، بترويج الحبوب المحظورة عليهم، والثاني ضبط بحوزته على ما يقارب 1000 حبة من الحبوب المحظورة ومادة الشبو.