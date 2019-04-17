الان تتابع “تنمية السيل” تعيد تشكيل مجلس إدارتها.. “العتيبي” رئيسا و”بكر” نائبا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي
أصدر وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزين، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالسيل ولمدة أربع سنوات.
وضم التشكيل الجديد للمجلس: بندر مسفر محسن العتيبي، رئيسًا للجنة، إدريس بكر إدريس بكر، نائبًا للرئيس، حسين فتنان القرني، أمينًا للصندوق، وعضوية كل من فهد محمد الزهراني، عبدالرحمن عايد القثامي، سعد عواض الثبيتي، سالم ربيع الذيابي، شعلان فيحان العتيبي، تركي مسفر القثامي، عبدالمجيد غويزي القثامي، عبدالله منور العتيبي.
من جهته، هنأ رئيس مجلس تنمية السيل بندر العتيبي، أعضاء مجلس الإدارة الجدد، سائلًا المولى لهم التوفيق والسداد، وأن يكلل جهودهم ومساعيهم بالنجاح.
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