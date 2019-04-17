شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في بريطانيا تحذر السعوديين من مظاهرات وسط لندن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، للمواطنين، ضرورة الحرص على اتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة حول مظاهرات منطقة وسط لندن بشأن «تغير المناخ»، التي من المقرر أن تستمر حتى تاريخ 2019/4/28.

ودعت السفارة المواطنين إلى تجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر، موضحة أن أرقام التواصل في حالة الطوارئ: الشرطة المحلية: 999، 101، وسفارة المملكة لدى لندن: 02079173000.