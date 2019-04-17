شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخدمة المدنية يشارك بمؤتمر الموارد البشرية الدولي في دبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

شارك وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان بمؤتمر الموارد البشرية الدولي التاسع الذي انطلقت فعالياته اليوم (الأربعاء) بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وتستمر فعاليات المؤتمر الذي تنظمه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية يوميين متتاليين بإمارة دبي بعنوان «تحديات رأس المال البشري في الثورة الصناعية الرابعة» مع استعراض التطورات المتسارعة في قطاع الموارد البشرية، وذلك بمشاركة 600 مختص وخبيرة في مجال الموارد البشرية من 25 دولة في العالم.

ويعد المؤتمر حدثاً مهماً في حقل وتخصص الموارد البشرية الحكومية من حيث حجم المشاركة والمحتوى المطروح إذ يستقطب أبرز المتحدثين والخبراء المتخصصين في المنطقة والعالم، بحيث تعتبر أطروحاته رافداً مهما يساهم في الارتقاء بالموارد البشرية في الأجهزة الحكومية ورفع أداء ومهارات منسوبيها من خلال الاطلاع على أفضل التجارب العالمية في مجال الموارد البشرية.

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وتشمل أجندة المؤتمر 20 ورقة عمل وجلسة متخصصة تسلط الضوء على أربعة محاور رئيسية هي: خيارات العمل غير التقليدية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، واستدامة رأس المال البشري، ومستقبل فرص العمل، وتجربة العملاء والموارد البشرية.

كما تتناول عناوين الجلسات مختلف المواضيع الملحة في مجال الموارد البشرية التي يقدمها أهم المتحدثين والمختصين، ومنها بيئة عمل أكثر مرونة، ومجتمع أكثر سعادة، ومستقبل الوظائف في ظل الثورة الصناعية الرابعة مع العديد من المواضيع والأطروحات التي تتناول استدامة رأس المال، وقيادة القوى العاملة من خلال التحول الرقمي وتوظيف الذكاء البشري والاصطناعي لخلق تجربة موارد بشرية فريدة، والابتكار في ظل تقنية الذكاء مع غيرها من التجارب والمواضيع التي تعتبر من أهم المقارنات في علم وحقل الموارد البشرية وأفضل التجارب التي يمكن أن تساهم في تطوير أداء القطاع الحكومي.

من جانب آخر، يطرح المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يضم 11 شركة ومؤسسة محلية وعالمية متخصصة أبرز التقنيات والحلول والخدمات التي تستعرضها الشركات المشاركة في مجال الموارد البشرية.