شكرا لقرائتكم خبر عن فتح القبول على عدد من الرتب في «مكافحة المخدرات» للجنسين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتب (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) رجال، ورتبة (جندي) نساء، للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة. أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتب (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) رجال، ورتبة (جندي) نساء، للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة. وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - توظيف) على الرابط https://jobs.moi.gov.sa/ خلال الفترة من يوم الأحد 1440/8/16 من الساعة (10:00) صباحاً إلى يوم الخميس 1440/8/20 الساعة (10:00) صباحاً.



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