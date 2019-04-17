شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار 51 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية في عنك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القطيف)

أسفرت 153 زيارة وجولة تفتيشية نفذتها بلدية محافظة القطيف خلال شهر رجب الماضي في بلدية عنك عن إنذار 51 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية، فيما بلغ إجمالي الغرامات المالية 26900 ريال.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني إن الجولات التفتيشية تأتي ضمن البرنامج المكثف التي تعمل عليه بلدية محافظة القطيف طوال العام، للاهتمام بالنظافة والصحة العامة في جميع مدن وبلدات ومناطق المحافظة، وذلك حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أن البلدية والبلديات التابعة لها تبذل كل جهودها وبإمكاناتها الفنية والبشرية حيث تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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وأشار رئيس بلدية عنك زهير الغامدي إلى أنه خلال شهر رجب نفذت البلدية 153 زيارة ميدانية نتج عنها مخالفة (35) محلاً وإنذار (51) وإتلاف (27) كيلوغراما و(24) لترا من المواد الغدائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي مع غلاق محل مخالف للأنظمة، لافتاً اإلى رفع 910 أطنان من النفايات، و1350 مترا مكعبا من الأنقاض، وتوجيه 20 إنذاراً لمخالفين لأنظمة البلدية.

وأوضح أن ما تم تنفيذه من أعمال في مدينة عنك يهدف إلى التأكد من سريان الترخيص المهني والشهادات الصحية والنظافة العامة والشخصية للعاملين ومدى التزامهم بالزي الرسمي والقفازات وغطاء الرأس ومدى تطبيقهم للاشتراطات الصحية، مشدداً على أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين، وفي حالة عدم الالتزام يتم تطبيق الأنظمة والإجراءات المترتبة عليهم.

ودعا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر أرقام البلاغات أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية، وأخذ الحيطة وعدم شراء أغذية لا يعرف مصدرها.