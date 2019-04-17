شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة: إصدار 2558 رخصة بناء والترخيص لـ19 مشروعاً ريادياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف تقرير صادر عن وكالة التعمير بأمانة محافظة جدة، إصدار 2324 رخصة بناء سكنية و234 رخصة بناء تجارية خلال النصف الأول من عام 1440 الحالي، بجانب اعتماد ثلاثة مخططات خاصة تضم 1485 قطعة سكنية وتجارية و13 مرفقا حكوميا.

وفي إطار دعم وتعزيز المشاريع الريادية، رخصت أمانة جدة لـ19 مشروعا رياديا، وأصدرت وفق إحصاءاتها الأخيرة 5 رخص بناء استثمارية بجانب تعديل وتصحيح وتجديد 1031 رخصة متنوعة، فيما بلغ إجمالي رخص البناء والهدم 463 رخصة.

وصدر عن إدارة الكروكيات خلال الأشهر الـ6 الماضية 4883 معاملة شملت كروكيات تنظيمية وطلبات دمج وتعديل وفرز وتقسيم إضافة إلى قرارات مساحية متعددة، في حين أصدرت إدارة السجل العقاري 4106 معاملات تسجيل وتحديث لسجلات عقارية إلكترونية و8108 معاملات تحديث لصكوك ورقية.