شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يطلع على مبادرة «صديق المعتمر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز, في مقر الإمارة بجدة, نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط, يرافقه عددٌ من أعضاء مبادرة «صديق المعتمر».

واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن المبادرة التي تعمل على اختيار المتطوعين من المملكة كمضيفين لخدمة المعتمرين، ومساعدتهم في مجالات عدة تشمل أداء المناسك واختيار وسائل النقل المناسبة, علاوة على الاتصال الدائم والفعال بضيوف الرحمن للإجابة عن أي استفسارات, وتقديم المساعدة لهم.

يُذكر أن مبادرة «صديق المعتمر» تهدف إلى تطوير الأساليب التطوعية واستثمار الطاقات اليافعة في المجتمع من خلال توظيف الشباب والشابات في المسؤولية الاجتماعية بقطاع أعمال العمرة, بالإضافة إلى وضع معايير قياس لأداء المتطوعين مبنية على الممارسات المعتمدة بخدمات الحج والعمرة والعمل على رفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين, ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن على أداء مناسكهم والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع سنويا, بالإضافة إلى نشر ثقافة التطوع وتعزيز قيمة العطاء والتعاون.