شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن توزيع 600 سلة غذائية بعدة مديريات في عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء) توزيع 600 سلة غذائية، تزن 44 طناً و400 كيلوغرام، لمرضى الفشل الكلوي والأمراض النفسية في مديريات دار سعد وخور مكسر والشيخ عثمان بمحافظة عدن، يستفيد منها 3600 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية و الإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.