شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يوجه بالتصدي لظاهرة التسول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

أكدت إمارة منطقة جازان مجددا اهتمامها ومتابعتها لظاهرة التسول، باعتبارها آفة اجتماعية خطيرة، وسلوكيات سلبية تتطلب تضافر جهود الجميع لمحاصرتها والقضاء عليها حفاظا على الوجه الحضاري للمملكة.

وأوضح المتحدث باسم إمارة جازان علي بن موسى زعله أن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اطلع أخيراً على بعض التقارير الصحفية التي ترصد استمرار وتزايد حالات التسول، وظهور جماعات عائلية تضم نساء وأطفالا تجوب قرى المنطقة لهذا الغرض.

وأصدر أمير منطقة جازان توجيهاته للإدارة المختصة بديوان الإمارة بسرعة التنسيق مع محافظي المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية ذات العلاقة، وإبلاغهم بضرورة مضاعفة الوجود الميداني، وتكثيف الحملات على المواقع التي يتردد عليها المتسولون في المراكز التجارية والأسواق الشعبية وأمام إشارات المرور والجوامع وأجهزة الصرف الآلي، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم بالتنسيق مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتطبيق التعليمات بحق المخالفين، ورفع تقارير دورية لأمير المنطقة بما تم اتباعه من خطوات لمكافحة التسول وما أسفرت عنه من نتائج.