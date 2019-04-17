شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يصل إلى الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وصل إلى الرياض اليوم (الأربعاء)، دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي والوفد المرافق له. وصل إلى الرياض اليوم (الأربعاء)، دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي والوفد المرافق له. وكان في اسقبال دولته بمطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف، ومندوب عن المراسم الملكية. صور صور Advertisements صور صور صور صور



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