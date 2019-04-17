شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة»: 16 عملية قلب مفتوح وقسطرة لأطفال اليمن في ثاني أيام الحملة الطبية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المكلا)أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في حملته الطبية التطوعية الثانية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن في يومها الثاني 4 عمليات قلب مفتوح و12 حالة قسطرة، إضافة إلى فحص 50 مريضاً، ليبلغ عدد المستفيدين من الحملة حتى يومها الثاني 26 طفلاً يمنياً.
يذكر أن هذه العمليات تحتاج لأجهزة طبية ذات تقنية عالية، وفِرق طبية متخصصة في مجالها، إضافة إلى التكلفة العالية لإجرائها والتي وفرها مركز الملك سلمان للإغاثة للمحتاجين بالمجان.
كانت هذه تفاصيل خبر «سلمان للإغاثة»: 16 عملية قلب مفتوح وقسطرة لأطفال اليمن في ثاني أيام الحملة الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.