شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة»: 16 عملية قلب مفتوح وقسطرة لأطفال اليمن في ثاني أيام الحملة الطبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المكلا)

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في حملته الطبية التطوعية الثانية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن في يومها الثاني 4 عمليات قلب مفتوح و12 حالة قسطرة، إضافة إلى فحص 50 مريضاً، ليبلغ عدد المستفيدين من الحملة حتى يومها الثاني 26 طفلاً يمنياً.

يذكر أن هذه العمليات تحتاج لأجهزة طبية ذات تقنية عالية، وفِرق طبية متخصصة في مجالها، إضافة إلى التكلفة العالية لإجرائها والتي وفرها مركز الملك سلمان للإغاثة للمحتاجين بالمجان.