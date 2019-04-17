«تعليم بيشة» يودع 3.5 مليون ريال في حسابات 11.6 ألف طالب مستفيد

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جدة - خالد شويل - محمد السريعي (بيشة) دعت إدارة التعليم بمحافظة بيشة الطلاب والطالبات المستفيدين من المكافآت المالية إلى صرف مستحقاتهم من خلال حساباتهم البنكية. دعت إدارة التعليم بمحافظة بيشة الطلاب والطالبات المستفيدين من المكافآت المالية إلى صرف مستحقاتهم من خلال حساباتهم البنكية. وقال مدير خدمات الطلاب بالإدارة عبدالعزيز الجديع، إن المبالغ التي تم إيداعها 3.507.052 ريالاً، وهي مكافآت الطلاب لشهر جمادى الآخرة من عام 1440، مشيرا إلى أن عدد الطلاب والطالبات المستفيدين 11639 طالبا وطالبةً، مضيفا أن المكافآت المصروفة شملت (تحفيظ القرآن، بدل ناءٍ، اغتراب، تربية خاصة، أبناء معلمين متوفين، إعاقة صحية وجسمية).



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