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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 1090 سلة غذائية في صعدة وحضرموت وشبوة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (صعدة، حضرموت، شبوة)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء) 50 سلة غذائية، تزن 3 أطنان و700 كيلوغرام، للنازحين والمتضررين في مديرية رازح بمحافظة صعدة، يستفيد منها 300 فرد.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 300 سلة غذائية، تزن 22 طناً و200 كيلوغرام، للنازحين والمتضررين في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 1800 فرد.
ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 740 سلة غذائية تزن 54 طناً و760 كيلوغرام، في مديرية حبان بمحافظة شبوة، يستفيد منها 4440 فردا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية و الإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.