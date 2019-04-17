الحرس الوطني| الان تقديم وظائف الحرس الوطني 1440 رجال| رابط وزارة الحرس الوطني

نتابع مع حضراتكم زوارنا الكرام من المملكة العربية السعودية الوظائف الهامة التي يتم الإعلان عنها تباعا ومنها ما أعلنه الحرس الوطني عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها ونقدم لحضراتكم الآن وظائف الحرس الوطني 1440 التي تم إعلانها ومقرر التقدم عليها.

نرصد لكم متابعينا كل ما يدور حول الحرس الوطنى توظيف لمساعدة الراغبين في التقديم في معرفة ماهية الحرس الوطني وظائف بالإضافة للوقوف على طريقة التقديم والموعد الخاص بتقديم وظائف الحرس الوطنى 1440.

وزارة الحرس الوطني

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها وذلك على نظام البنود بحيث من المقرر أن يستمر التقدم على الوظائف المعلنة لمدة 5 أيام من بدء الإعلان عن التقديم.

وظائف الحرس الوطني

وظائف بند الصيانة مسمى الوظيفة الجنس المنطقة الإدارية المؤهل مهندس ميكانيكي ذكر منطقة الرياض بكالوريوس مهندس كهرباء ذكر منطقة الرياض بكالوريوس مهندس تكييف ذكر منطقة الرياض بكالوريوس مهندس زراعي ذكر منطقة الرياض بكالوريوس فني (مضخات) ذكر منطقة الرياض دبلوم فني مختبر ذكر منطقة الرياض دبلوم فني ميكانيكا ذكر منطقة الرياض دبلوم فني مولدات ذكر منطقة الرياض دبلوم فني الكترونيات ذكر منطقة الرياض دبلوم فني (أجهزة صوتية وكهربائية) ذكر منطقة الرياض دبلوم مشرف مباني ذكر منطقة الرياض دبلوم سباك ذكر منطقة الرياض ثانوية مهنية دهان ذكر منطقة الرياض ثانوية مهنية نجار ذكر منطقة الرياض ثانوية مهنية ميكانيكي ذكر منطقة الرياض دبلوم مراقب عام شبكات الري ذكر منطقة الرياض دبلوم مشغل مبردات مركزية ذكر منطقة الرياض دبلوم مشغل غلايات مركزية ذكر منطقة الرياض دبلوم مشغل محطة ذكر منطقة الرياض دبلوم

الحرس الوطني توظيف

لابد من توافر عدد من الشروط المطلوبة للتقديم على الحرس الوطني ألا وهي:

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ألايقل عمر المتقدم عن 18 عاما وألا يزد عن 40 عام

لابد أن يكون المتقدم لائقا طبيا ويشترط اجتياز الكشف الطبي

اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية

ارتداء الزي الفني للوظائف الفنية

القدرة على العمل 8 ساعات بما في ذلك يوم السبت

أن يكون المتقدم متمتعا بحسن السير والسلوك وألا يكون قد حكم عليه بقضية مخلة بالشرف

ألا يكون المتقدم محالا على التقاعد من أية جهة حكومية

الالتزام بالممارسات الفعلية لمهام الوظائف

لابد وأن تكون الخبرات السابقة بالقطاع الخاص في طبيعة عمل الوظيفة، على أن يتم إثباتها بشهادة مصدقة وموضح بها مسمى الوظيفة مع تحديد بداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات مع إحضار برنت من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

في حالة عدم تحديد الوظيفة أو التقدم على أكثر من وظيفة يتم استبعاد طلب التوظيف.

لا بد للمتقدم أن يكون مسجلا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)

لابد وأن تنطبق على المتقدم شروط الوظيفة الواردة بنظام الخدمة المدنية.

التقديم على الحرس الوطني

يتم التقديم بداية من يوم الأحد الموافق 1440/8/9 وحتى يوم الخميس الموافق 1440/8/13ه بحيث يستمر التقديم على الوظائف مدة 5 أيام.

رابط تقديم وظائف الحرس الوطني

يتم التقديم عبر الرابط التالي من هنا

نواصل مع حضراتكم عملية التقديم الخاصة بالحرس الوطني حيث استمرار عملية التقديم للوظائف المعلن عنها حتى يوم الخميس القادم.