، "الحربي": 600 أسرة تتبناها جمعية "حرفة" تدريبًا وتسويقًا وإنتاجًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تُركز على التوعية بأهمية العمل الحر والادخار.. بنسبة استدامة مالية 55٪

كشفت مدير الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم (حرفة) هند الحربي، أن الجمعية تتبنى حاليًا 600 أسرة على مستوى المملكة"، في مجالات التدريب والتسويق والإنتاج؛ مشيرة إلى أن نسبة الاستدامة المالية لدى الأسر لا تقل عن 55٪.

وقالت "الحربي" لـ"الخليج 365" على هامش مشاركة الجمعية في المعرض المصاحب لختام حملة التوفير والادخار الذي رعاه أول أمس الاثنين أمير منطقة الرياض: تُركز الجمعية على الجانب الإنتاجي للأسر، وكذلك التوعية بأهمية العمل الحر والادخار.

وأشارت إلى أن الجمعية تتبنى مناسبة منتجاتها في السوق من خلال التدريب وإجراء الدراسات، ومزج المعاصرة بالتراث في أعمالها وإنتاجها بأقل تكلفة وأعلى جودة؛ للتغلب على مشكلات وصعوبات تسويق المنتجات التراثية لإدراجها في خطوط الإنتاج.

ولفتت "الحربي" إلى أن جمعية "حرفة" من مقرها بالقصيم، تخدم مناطق ومدنًا واسعة بالمملكة، ولدينا شراكات مع إمارات المناطق؛ حيث تم إقامة برامج تدريب في المفتاحة، وعملنا مع "مسك" على كيفية تطوير فن القط العسيري، وتم مؤخرًا التوقيع مع 180 حرفية بمنطقة جازان.

وأضافت: تتبنى "حرفة" حاليًا ما يقارب 600 أسرة على مستوى المملكة تدريبًا وتسويقًا وإنتاجًا، وقياس الأثر لمشاريع الجمعية على حياة تلك الأسر كشف أن نسبة الاستدامة المالية لا تقل عن 55٪، وتحسن حياتهم من ناحية اجتماعية، وتقدم الجمعية منتجات غذائية ذات مواصفات وجودة عالية.

ويحتضن ركن الجمعية بالمعرض المصاحب لحملة التوفير والادخار والذي يختتم اليوم، مجموعة متميزة من الصناعات اليدوية والأشغال والمنتجات التراثية، بلمسة عصرية بأيدي فتيات سعوديات خريجات معهد "حرفة" للتدريب على الفنون والحرف.

يُذكر أنه تم تسجيل جمعية "حرفة" عضوًا في اتحاد الحرف العالمي.

وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، قد رعى الاثنين الماضي، حفل اختتام حملة التوفير والادخار وإطلاق مبادرات مشروع تنمية الأسرة والمعرض المصاحب، والتي تنظمها اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمنطقة الرياض بالشراكة مع المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود.

وتهدف حملة التوفير والادخار إلى تعزيز ثقافة الوعي المالي، ورفع الحس الادخاري لدى أفراد المجتمع بجميع شرائحه وفئاته، وبلغ عدد المستفيدين من الحملة أكثر من 130 ألف مستفيد وعدد الشركاء 50 شريكًا وعدد السفراء 500 سفير.