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محكمة بجدة تطلب من الخارجية تأشيرات عاجلة لحضور شاهدين من إيطاليا وباكستان

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طلبت المحكمة الجزائية بجدة من وزارة الخارجية، إصدار تأشيرتين عاجلتين؛ الأولى إلى إيطاليا، والأخرى إلى باكستان؛ لتمكين شاهدين من الوصول إلى المملكة للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادتيهما على خلفية دعوى حقوقية بـ 25 مليون ريال.

وجاء في التفاصيل حسب “عكاظ”، أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة لحين صدور تأشيرات الشاهدين ووصولهما إلى جدة، وطلبت المحكمة من صاحب الدعوى مراجعة وزارة الخارجية وتقديم طلبات الزيارة وبيانات الشاهدين في إيطاليا وباكستان عقب طلب الإذن لإصدار التأشيرات.
من جهتها، وافقت وزارة الخارجية على طلب المحكمة وبعثت ببرقيتين إلى السفارة في روما وإسلام أباد، وحضر الشاهدان اللذان كانا يقيمان في وقت سابق بجدة قبل سفرهما، ومثلا أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهما التي شكلت مفصلاً مهماً في القضية.

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