وزير التعليم في السعودية يصدر اليوم تعليمات بعودة المعلمين بعد عيد الأضحى

أصدر وزير التعليم في السعودية حمد بن محمد آل شيخ اليوم الأربعاء بتعديل التقويم الدراسي بما ينص على عودة المعلمين والمعلمات والإداريين والاداريات لعملهم بعد عيد الأضحى وجدولتها بما ينسجم مع مهام عملهم.

وأضاف الوزير عبر تغريدة له على حسابه الخاص على تويتر:" إن القرار يأتي عملاً بما يحقق المصلحة، ويسهم في تعزيز الرضا الوظيفي للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات.

يذكر بأن وزارة التعليم السعودية قررت استمرار العمل بحوافز معلمي ومعلمات الصفوف الأولية بما يتضمن منح معلم الصفوف الأولية إجازة في نهاية كل فصل دراسي من نهاية الأسبوع الأول من اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، بحسب "مباشر السعودية".