بالصور.. «هدف» يجمع المنشآت والباحثين عن فرص تدريب

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أمس الأول (الاثنين)، في مقره بالرياض ملتقى تمهير الثاني، بمشاركة عددٍ من المنشآت ومرشحين ومرشحات للاستفادة من الفرص التدريبية المطروحة ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

وجمع الملتقى، الباحثين والباحثات عن الفرص التدريبية مع المنشآت التي لديها فرص تدريبية ضمن البرنامج، كما شهد الملتقى تقديم ورش عمل وإرشاد مهني للباحثين والباحثات عن الفرص التدريبية ضمن البرنامج، وتعريفهم ببرنامج «تمهير» وكيفية استعراض الفرص التدريبية المطروحة في صفحة البرنامج والاستفادة منه.

وشارَك عدد من المنشآت في الملتقى لعرض الفرص التدريبية لديهم؛ حيث اطَّلعَ الباحثون والباحثات عن الفرص التدريبية عليها، وقدموا على الفرص المناسبة لهم.

Advertisements

يشار إلى أن برنامج «تمهير» الذي جاء تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/1437 هـ، يهدف إلى إكساب خريجي الجامعات بالخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجين. ويضيف البرنامج فرصًا تدريبية إضافية أسبوعيًا لعددٍ من التخصصات المختلفة. وتتراوح مدة التدريب في برنامج تمهير من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لدخول سوق العمل.

ويقدم «هدف» مكافأة مالية دعمًا للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهريًا خلال فترة التدريب، وتأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة من الصندوق بعد إتمامه البرنامج التدريبي.

ويمكن التسجيل والاستفادة من البرنامج، عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للعمل «طاقات» على الرابط.