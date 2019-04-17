وزير التعليم يعلن تعديل التقويم الدراسي للمعلمين والإداريين

أصدر وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعديل التقويم الدراسي للمعلمين والإداريين؛ مؤكدًا أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق الصالح العام والرضا الوظيفي.

وقال الوزير (في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر): «عملًا بما يُحققُ المصلحةَ، ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات فقد وجهتُ بتعديل التقويم الدراسي؛ لتكون عودتهم جميعًا بعد عيد الأضحى المبارك وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم».

وكان التقويم الدراسي (المعلن مسبقًا) قد تضمّن عودة الإداريين (غير المعلمين الممارسين للتدريس) في منتصف إجازة الصيف المقبل (18 ذي القعدة)، وهو ما أثار حالةً من الجدل.

ونصّ التعميم الذي صدر إبان الدكتور أحمد العيسى حقيبة «التعليم»، لقطاعات الوزارة وإدارات التعليم على عودة جميع منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام (رياض أطفال - ابتدائي - متوسط - ثانوي) عدا المعلمين الممارسين للتدريس يوم الأحد 18/11/1440 هـ الموافق 21/7/2019، على أن تكون عودة الهيئتين الإدارية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية للعام 1441 (عدا المعلمين المبادرين بتنفيذ الندب لسد العجز) الأحد 17/12/1440 وتكون بداية العام الدراسي للعام 1441 يوم الأحد (2 /01 /1441).