دعا المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن الأودية والشعاب
حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من مخاطر قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على أجزاء من المنطقة في محافظات بدر والحناكية وخيبر العيص، وفقًا للتوقعات المناخية وحالة التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء حتى نهاية الإجازة الأسبوعية.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، مع أهمية الالتزام بمبادئ السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر، كالأودية والشعاب؛ وذلك لما تشكله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات. وشددت المديرية على أهمية اتباع الإرشادات والتحذيرات التي تنشرها المديرية العامة للدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمدني المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة بالإدارات الخارجية بالمحافظات والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة المعنية بتدابير الدفاع المدني متمنين السلامة للجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر «مدني المدينة» يحذر سكان 4 محافظات من مخاطر التقلبات المناخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.