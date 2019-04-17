السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 50 سلة غذائية في مديرية رازح بمحافظة صعدة



صعدة 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 50 سلة غذائية، تزن 3 أطنان و700 كيلو غرام، للنازحين والمتضررين في مديرية رازح بمحافظة صعدة، يستفيد منها 300 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية و الإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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13:55ت م

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