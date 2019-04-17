السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تعقد جلستها الخامسة للعام التدريبي الحالي



نجران 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 أبريل 2019 م واس

عقدت الكلية التقنية بمنطقة نجران، اليوم جلستها الخامسة للعام التدريبي الحالي، بحضور عميد الكلية، محمد بن علي الصقري، وأعضاء المجلس.

وناقش الإجتماع اعتماد المقررات التي سيتم طرحها خلال الفصل الصيفي، وآلية التدريب التعاوني، والشؤون الأكاديمية، وشؤون المتدربين، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والاستعدادات للاختبارات النهائية النظرية، وتوفير بيئة ملائمة لأدائها.

// انتهى //

13:45ت م

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