السعودية اليوم / "ASHP" تمنح اعتمادها لجامعة الملك سعود



الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

حصلت كلية الصيدلة والمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود على اعتماد الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي " ASHP " لمدة 8 سنوات على برنامج الإقامة في الصيدلة الإكلينيكية بالمدينة الطبية الجامعية،وهي جهة الاعتماد الوحيدة لهذه البرامج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبين وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتور يوسف عسيري، أن الجامعة عملت على إنهاء جميع متطلبات الاعتماد ، مشيراً إلى أن اعتماد برنامج الإقامة في الصيدلة الإكلينيكية الذي حصلت عليه الجامعة ارتبط بخطة تنفيذية واضحة.

وأضاف أن جامعة الملك سعود تدرك أهمية الاعتمادات الأكاديمية ودورها في توثيق الخدمات المقدمة، مما ينعكس ايجابياً على مخرجاتها حتى أصبحت من مكونات التعليم وعلامة من علامات جودتها، لتسهم بذلك في تحقيق النهضة التنموية في المجتمع وتحقق رؤية المملكة 2030.

من جانبه أشاد عميد كلية الصيدلة الدكتور أوس الشمسان بالأداء المتميز لأعضاء هيئة التدريس بالكلية ومنسوبي الخدمات الصيدلية بالمدينة الطبية، موضحًا أن هذا الاعتماد هو المحرك للتميز في التدريب الإكلينيكي في تخصص الصيدلة.

وأكد أنه الرابط بين التعليم الصيدلي والممارسة المهنية من خلال توفير المعارف التي يحتاجها الصيدلي لتقديم العلاج المناسب والإسهام في تطبيق مفهوم الرعاية الصيدلانية الشاملة للمرضى.

بدوره أوضح المشرف على الخدمات الصيدلية بالمدينة الطبية الجامعية الدكتورخالد البريكان، أن برنامج التدريب في الصيدلة الإكلينيكية في المدينة الطبية الجامعية شهد قفزات هائلة خلال الفترة الماضية حيث أصبح الأكبر استيعابا ً للمتدربين على مستوى المملكة، مؤكداً أن المدينة الطبية الجامعية تحرص على إعداد ممارسين صحيين ذوي كفائة عالية من خلال برامج تدريبية تضمن توفير أعلى مستويات المعرفة في هذا المجال.

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13:34ت م

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