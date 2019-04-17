السعودية اليوم / دورة تدريبية لمنسوبي الحرس الملكي بمديرية سجون مكة المكرمة



مكة المكرمة 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 أبريل 2019 م واس

نظمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، دورة تدريبية لمنسوبي الشرطة العسكرية بالحرس الملكي، بمشاركة 48 متدرباً .

وأوضح مدير إدارة التخطيط والتطوير بسجون المنطقة الرائد محمد بن عقاب الحارثي أن الدورة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام, إشتملت على عدد من المحاور هي " شؤون النزلاء ، ومهارات التفتيش ، ومكافحة الممنوعات ، وإجراءات التحقيق ، والأمن الفكري ، وحراسة الوحدات السجنية ، وفنون إدارية أمنية، إضافة إلى تطبيق ميداني في إصلاحية جدة .

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13:31ت م

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