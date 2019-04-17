السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان يستقبل نائب وزير الحج والعمرة



جدة 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 أبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة, معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط , يرافقه عددٌ من أعضاء مبادرة "صديق المعتمر".

واستمع سموه إلى شرح عن المبادرة التي تعمل على اختيار المتطوعين من المملكة كمضيفين لخدمة المعتمرين ، ومساعدتهم في مجالات عدة تشمل أداء المناسك واختيار وسائل النقل المناسبة, علاوة على الاتصال الدائم والفعال بضيوف الرحمن للإجابة عن أي استفسارات, وتقديم المساعدة لهم.

يُذكر أن مبادرة "صديق المعتمر" تهدف إلى تطوير الأساليب التطوعية واستثمار الطاقات اليافعة في المجتمع من خلال توظيف الشباب والشابات في المسؤولية الاجتماعية بقطاع أعمال العمرة , بالإضافة إلى وضع معايير قياس لأداء المتطوعين مبنية على الممارسات المعتمدة بخدمات الحج والعمرة والعمل على رفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين , ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن على أداء مناسكهم والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع سنويا, بالإضافة إلى نشر ثقافة التطوع وتعزيز قيمة العطاء والتعاون.

// انتهى //

13:31ت م

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