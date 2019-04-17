السعودية اليوم / نائب أمير القصيم يستقبل محافظ المذنب ووكلاء المحافظات ورؤساء المراكز المعينين حديثًا



بريدة 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, محافظ المذنب المكلف عبد الرحمن بن عوده السعوي, ووكيل محافظة البكيرية نادر بن فهاد الدوسري, ووكيل محافظة البدائع نايف بن محمد بن عبد الله بن حجاج, ووكيل محافظة الأسياح ناصر بن حمد الناصر, ورئيس مركز القوارة فهد بن محمد الصقيه, ورئيس مركز المليداء محمد بن إبراهيم السعوي, ورئيس مركز قصيباء محمد بن إبراهيم الزمام, الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصير بتكليفهم في محافظات ومراكز المنطقة تدويرًا للكفاءات، ودفعًا لعجلة العمل والإنجاز وتأهيل الطاقات البشرية.

ورحب سمو نائب أمير منطقة القصيم بالجميع, مهنئًا إياهم بهذه الثقة, متمنيًا لهم التوفيق والسداد, مؤكدًا أهمية مضاعفة العمل لخدمة الأهالي جنبًا إلى جنب برفقة زملائهم في المحافظات والمراكز.

ونوه سموه بما يقدم لمحافظات المنطقة ومراكزها من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, مشيدًا بما تشهده المحافظات والمراكز من نمو وازدهار على كافة الأصعدة, سائلًا المولى - عز وجل - أن يعينهم لكل خير وتوفيق.

من جهتهم أعرب المكلفون عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة القصيم على استقباله وتشجيعه لهم, مثمنين توجيهات سموه التي ستكون عونًا لهم في خدمة أهالي المحافظات والمراكز عبر تقديم أقصى الجهود, سائلين المولى - عز وجل - العون والتوفيق لتحقيق التطلعات المنشودة، وإكمال مسيرة البناء مع زملائهم منسوبي المحافظات والمراكز.

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبد الرحمن بن حسين الوزان.

// انتهى //

13:31ت م

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