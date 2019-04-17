

الدمام 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

أطلع فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية أمس خلال زيارة ميدانية ،منسوبي فرع وزارة الإعلام بالمنطقة على آلية تحديث بيانات موظفي القطاع العام ،ضمن خدمة " بياناتي الوظيفية " .

وأكد مدير عام الفرع حمود بن عيسى الشريدة، أهمية بناء قاعدة بيانات موثقة وسليمة ، تنفيذاً للتوجيهات السامية التي أكدت على تزويد وزارة الخدمة المدنية بالبيانات الوظيفية لموظفي الدولة المشمولين بنظام الخدمة المدنية ، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بالخدمات الإلكترونية المقدَمة للجهات الحكومية ومنسوبيها تحقيقاً لما جاء في رؤية المملكة 2030 ضمن ملف التحول الرقمي.

يذكر أن خدمة " بياناتي الوظيفية " تقدم خدمات متعددة للموظفين منها القدرة على تصحيح البيانات واستعراضها، والإطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان الخدمة، مع إمكانية متابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وإتاحة مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية، إضافة إلى تمكين الموظف من متابعة مختلف الطلبات من أي مكان .

//انتهى//

13:29ت م

0078





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الخدمة المدنية بالشرقية تطلع منسوبي فرع وزارة الإعلام بالمنطقة على آلية تحديث البيانات الوظيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.