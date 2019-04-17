

نجران 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

افتتح محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف الشهري اليوم، مكتب تحقيق الرؤية، ومكتب خدمة المستفيدين، والأقسام النسائية بتعليم المحافظة، بحضور مدير إدارة تعليم شرورة فهد عقالا.

واطلع الشهري على الخدمات التي تقدمها المكاتب، والأعمال التي تقوم بها الشؤون التعليمية للبنات، كما شارك في لقاء مع أولياء أمور طلاب وطالبات مدارس تعليم شرورة، مطلعاً على آلية مجلس أولياء أمور الطلاب وأهدافه بما يخدم العملية التعليمية في المحافظة.

// انتهى //

13:27ت م

0077





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ شرورة يفتتح مكتب تحقيق الرؤية بتعليم المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.