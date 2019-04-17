السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يلتقي مستشار شؤون الأديان بالخارجية الفرنسية



الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة اليوم, مستشار وزير الخارجية الفرنسي لشؤون الأديان جان كريستوف بوسيل، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

13:23ت م

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