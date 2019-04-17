السعودية اليوم / كلية الاتصالات بالرياض تنظم "يوم الخريج" و "لقاء التوظيف"



الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

افتتح عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبد الله الخليفة اليوم, فعاليات "يوم الخريج" و "لقاء التوظيف" وذلك في بهو الكلية.

وأوضح مدير التنسيق الوظيفي والتدريب التعاوني بالكلية المهندس خالد بن مبارك العفاري أن يوم الخريج يتضمن العديد من الفعاليات حيث ينفذ لقاء مديري الموارد البشرية للتعريف بمخرجات الكلية ونوعيتها والمهارات التي يتميزون بها، وكذلك برنامج تهيئة الخريج لسوق العمل ويتضمن محاضرة عن ( إعداد السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية ) يقدمها فهد بن سليمان الغفيص، كما يقدم الدكتور ياسر بن عبد الكريم بكار محاضرة عن ( كيف تجعل الشركات تبحث عنك) وذلك على مسرح الكلية.

وأضاف أنه سيكون هناك لقاء توظيف تشارك فيه الخريجين وعدد من الشركات الكبرى مثل شركة الاتصالات

وأكد عميد الكلية الدكتور أحمد الخليفة أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى المساهمة في توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والأهلي من خلال تعريف خريجي الكلية بنشاطات القطاع الأهلي والحكومي والفرص والمزايا الوظيفية فيهما، إلى جانب التعريف بخريجي الكلية للجهات الموظفة في القطاع الأهلي والحكومي.

// انتهى //

13:18ت م

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الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واسافتتح عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبد الله الخليفة اليوم, فعاليات "يوم الخريج" و "لقاء التوظيف" وذلك في بهو الكلية.وأوضح مدير التنسيق الوظيفي والتدريب التعاوني بالكلية المهندس خالد بن مبارك العفاري أن يوم الخريج يتضمن العديد من الفعاليات حيث ينفذ لقاء مديري الموارد البشرية للتعريف بمخرجات الكلية ونوعيتها والمهارات التي يتميزون بها، وكذلك برنامج تهيئة الخريج لسوق العمل ويتضمن محاضرة عن ( إعداد السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية ) يقدمها فهد بن سليمان الغفيص، كما يقدم الدكتور ياسر بن عبد الكريم بكار محاضرة عن ( كيف تجعل الشركات تبحث عنك) وذلك على مسرح الكلية.وأضاف أنه سيكون هناك لقاء توظيف تشارك فيه الخريجين وعدد من الشركات الكبرى مثل شركة الاتصالات السعودية , وشركة موبايلي, وشركة دكتن, بالإضافة إلى القطاع الحكومي ممثلًا في وزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة وبرنامج ريادة لدعم المشاريع الصغيرة.وأكد عميد الكلية الدكتور أحمد الخليفة أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى المساهمة في توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والأهلي من خلال تعريف خريجي الكلية بنشاطات القطاع الأهلي والحكومي والفرص والمزايا الوظيفية فيهما، إلى جانب التعريف بخريجي الكلية للجهات الموظفة في القطاع الأهلي والحكومي.// انتهى //13:18ت م0073

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