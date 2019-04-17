السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من استمرار هطول الأمطار على أجزاء من منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من إستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تصحب بنشاط في الرياح مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة المنورة، العيص، بدر، خيبر, الحناكية, والأجزاء المجاورة للمدينة المنورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.

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13:18ت م

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