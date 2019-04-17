

بريدة 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالقصيم غدًا، مهرجان "السيارات التراثية والكلاسيكية" في نسخته الثالثة "كلاسيك القصيم3" الذي سيستمر لثلاث أيام بمركز النخلة بمدينة بريدة، وذلك بتنظيم من مجلس التنمية السياحية بمنطقة القصيم.

ويضم المهرجان الذي يعد أكبر فعالية لعرض السيارات التراثية والكلاسيكية في المملكة, أكثر من 600 سيارة كلاسيكية وتراثية، يمتلكها الهواة من منطقة القصيم ومختلف مناطق المملكة وبعض دول الخليج العربي.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المشرف العام على المهرجان إبراهيم بن علي المشيقح أن "كلاسيك القصيم" يهدف إلى دعم هواة وأصحاب السيارات الكلاسيكية بالمنطقة بشكل خاص والمملكة والأشقاء بعدد من دول الخليج بشكل عام، وتحقيق التنوع والتميز في فعاليات القصيم الجاذبة لأهالي المنطقة وزوارها, والجمع بين الترفيه والمتعة بالعودة إلى الماضي الجميل بأشكاله وألوانه، مثمنًا دعم أمير منطقة القصيم، صاحب الفكرة لإقامة المهرجان ومؤيدها باهتمامه في جعل المهرجان يعكس الصورة المثالية للاهتمام بنشاط يهم فئات متنوعة من المجتمع من الملاك والهواة ويضفي لفعاليات ومهرجانات القصيم.

وأشار إلى أن "كلاسيك القصيم 3 " يأتي بحلة جديدة عبر العدد من الفعاليات التي تقدم صورًا جميلة لاستخدامات أهل المنطقة قديمًا للسيارات في أسفارهم للبلدان وللحج ورحلاتهم البرية وتحدياتهم للصحراء، وغيرها من الفعاليات التي ستسر الزوار.

// انتهى //

12:57ت م

0068





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير القصيم يفتتح مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية الثالث غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.