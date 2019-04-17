السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تحصل على جائزة مكة التميز الثقافي في مبادرتها " الميقات ثقافة ونسك "



الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

حصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، على جائزة مكة للتميز في فرع التميز الثقافي، في دورتها العاشرة من خلال مبادرة "الميقات ثقافة ونسك" الهادفة إلى إعادة تأهيل المواقيت لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، من خلال توفير بيئة حضارية مميزة.

وبهذه المناسبة، أعرب المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، عن فخره وسعادته بحصول الفرع على هذه الجائزة القيمة، مؤكداً أن ذلك تم بتوفيق الله، ثم بتحفيز وتشجيع من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه ، وبالدعم والمتابعة الحثيثة والدائمة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفريق عمل مبدع ومتعاون فـي الفرع فاعل ومبادر ومنجز، مضيفاً أن هذه الجائزة ــ بحمد الله ــ فخر لمنسوبي الوزارة بأكملها، وفي الفرع بجميع إدارته.

وقال الدكتور الخامري: " لا شك أنها جائزة غالية، وتحقق لنا هدفاً سامياً ألا وهو خدمة ضيوف بيوت الله في مساجد المواقيت وجميع المساجد "، مشيراً إلى أن الجائزة هي تتويج لجهد فريق وليس فرد، فريق شعاره العمل والتعاون والإنجاز والإبداع، مضيفاً أن تفاعل جميع الإخوة من منسوبي الوزارة والفرع، وغيرهم من الزملاء والأصدقاء من أهالي المنطقة الكرماء مع هذا الإنجاز قد أسعدنا كثيراً وحمّلنا مسؤولية المحافضة على هذا الإنجاز ومواصلة تحقيق النجاحات في جميع أعمال الفرع ومناشطه.

// انتهى //

12:44ت م

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