السعودية اليوم / لجنة توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية



نجران 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

واصلت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولاتها تفتيشية على المجمعات التجارية داخل مدينة بنجران، للتأكد من تطبيق قرار توطين الوظائف في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين.

وأبان مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بالإنابة حمد بن محمد آل منصور، أن الجولات الميدانية شملت 86 محلاً، وأسفرت عن حصر 102 موظف سعودي و 126 موظفة سعودية، فيما ضبطت مخالفة واحدة على وافد يعمل في مهنة مقصور العمل فيها على السعوديين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأكد آل منصور أن الأعمال الميدانية اللجنة مستمرة من خلال الزيارات الميدانية الصباحية والمسائية وذلك لضبط سوق العمل وتطبيق قرارات التوطين على الأنشطة المستهدفة.

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12:41ت م

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