انت الان تتابع تفاصيل خبر 8 أشخاص تبتر أقدامهم يومياً بسبب السكري في السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 12:48 مساءً - أعلنت المملكة العربية السعودية أنّ 8 مرضى بالسكري يتعرضون لبتر قدم بشكل يومي في البلاد.

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، خلال كلمة ألقاها الاثنين الماضي، إنّ "الإنسان يفقد 14 عاماً من عمره بسبب أمراض البدانة"، بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ" المحلية.

وأضاف الربيعة أنّ هناك 8 أشخاص في السعودية تبتر أقدامهم أو جزء منها يومياً بسبب نقص الوعي، كما أن 40% ممن ثبت عدم مطابقتهم للزواج تجاهلوا نتيجة الفحص فقضوا جلّ وقتهم في العيادات متألمين من وجع أطفالهم.

ولفت الوزير السعودي إلى أنّ التدخين يقلل 10 سنوات من عمر المدخن، مستعرضاً قصة أحد موظفي الوزارة (55 عاماً) أصيب بجلطة بسبب تعاطي الشيشة.

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وفي وقت سابق، كشفت لجنة سعودية متخصصة بأمراض السكري والغدد الصماء، أن 5 آلاف مواطن تُبتر أقدامهم سنوياً نتيجة لمرض السكري.

وتعد السعودية من الدول الأولى في العالم، بإصابة مواطنيها بالسكري نتيجة الإكثار من تناول الوجبات السريعة والسمنة المفرطة.

وأظهرت تقديرات الاتحاد الدولي للسكري أن 1.5 مليون شخص في السعودية لديهم الاستعداد للإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وذكر الاتحاد الدولي للسكري "IDF" أن الدول الخمس التي فيها أعلى انتشار لمرض السكري عام 2010؛ هي "نورو (جزيرة في المحيط الهادي)، ثم الإمارات العربية المتحدة، فالمملكة العربية السعودية، تليها البحرين، فدولة الكويت".

ومرض السكري هو اضطراب في استقلاب سكر الدم (الغلوكوز) ناتج عن نقص الأنسولين أو انخفاض تجاوب الجسم له، ما يرفع سكر الدم الذي يؤدي بعد سنوات إلى أضرار بالأوعية الدموية الصغيرة والأعصاب، تنعكس بمضاعفات خطيرة تشمل عدداً من أعضاء الجسم الحيوية.