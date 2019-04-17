شكرا لقرائتكم خبر عن إمام المسجد الحرام يدشن قناة "القرآن الكريم" في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
وعقب مراسم التدشين بالمقر العام لجمعية أهل الحديث في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني الليلة الماضية، ألقى فضيلة الشيخ عبدالله الجهني كلمة نوه فيها بجهود جمعية أهل الحديث المركزية في مجال العمل الإسلامي على منهج الاعتدال والوسطية وخدمة القرآن الكريم.
وأكد على أهمية وسائل الإعلام في نشر الدعوة الإسلامية وإبراز الصورة الحقيقية الوسطية للإسلام المعتدل، التي تحارب التطرف والإرهاب، مؤكدًا أن الإعلام هو رسالة للعالم أجمع ينبغي أن تكون هذه الرسالة موافقة لما جاء في الكتاب والسُنة ولما يجمع الأمة ويوحد صفها ويحذر من دعاة الفتنة والغلو والتطرف والإرهاب.
كما أكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ تمد يد الخير للعالم أجمع، ورسالتها هي رسالة السلام والأمن والاستقرار لجميع شعوب العالم.
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