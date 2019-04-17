، الجراد يهاجم إيران مهدّداً أمنها الغذائي .. و"دولتي": قادم من السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتشر في مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في المحافظات الجنوبية

هاجمت أسرابٌ من الجراد قادمةً من السعودية مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في المحافظات الجنوبية لإيران.

وقال مدير مؤسسة الحفاظ على النباتات بمديرية الزراعة بمحافظة هرمزكان، حميد دولتي؛ إن أسراب الجراد دخلت إلى إيران قادمةً من السعودية، موضحاً أن هذه الحشرات تشكل تهديداً للأمن الغذائي في البلاد.

ووفق ما نقله، الأربعاء، موقع "روسيا اليوم"، عن وكالة تسنيم الإيرانية، فقد أشار دولتي؛ إلى أن المؤسسة في المحافظة تكافح الجراد حالياً على مساحة 18 ألف هكتار.