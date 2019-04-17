هاجمت أسرابٌ من الجراد قادمةً من السعودية مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في المحافظات الجنوبية لإيران.
وقال مدير مؤسسة الحفاظ على النباتات بمديرية الزراعة بمحافظة هرمزكان، حميد دولتي؛ إن أسراب الجراد دخلت إلى إيران قادمةً من السعودية، موضحاً أن هذه الحشرات تشكل تهديداً للأمن الغذائي في البلاد.
ووفق ما نقله، الأربعاء، موقع "روسيا اليوم"، عن وكالة تسنيم الإيرانية، فقد أشار دولتي؛ إلى أن المؤسسة في المحافظة تكافح الجراد حالياً على مساحة 18 ألف هكتار.
الجراد يهاجم إيران مهدّداً أمنها الغذائي .. و"دولتي": قادم من السعوديةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-17
هاجمت أسرابٌ من الجراد قادمةً من السعودية مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في المحافظات الجنوبية لإيران.
وقال مدير مؤسسة الحفاظ على النباتات بمديرية الزراعة بمحافظة هرمزكان، حميد دولتي؛ إن أسراب الجراد دخلت إلى إيران قادمةً من السعودية، موضحاً أن هذه الحشرات تشكل تهديداً للأمن الغذائي في البلاد.
ووفق ما نقله، الأربعاء، موقع "روسيا اليوم"، عن وكالة تسنيم الإيرانية، فقد أشار دولتي؛ إلى أن المؤسسة في المحافظة تكافح الجراد حالياً على مساحة 18 ألف هكتار.
17 إبريل 2019 - 12 شعبان 1440
12:51 PM
انتشر في مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في المحافظات الجنوبية
هاجمت أسرابٌ من الجراد قادمةً من السعودية مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في المحافظات الجنوبية لإيران.
وقال مدير مؤسسة الحفاظ على النباتات بمديرية الزراعة بمحافظة هرمزكان، حميد دولتي؛ إن أسراب الجراد دخلت إلى إيران قادمةً من السعودية، موضحاً أن هذه الحشرات تشكل تهديداً للأمن الغذائي في البلاد.
ووفق ما نقله، الأربعاء، موقع "روسيا اليوم"، عن وكالة تسنيم الإيرانية، فقد أشار دولتي؛ إلى أن المؤسسة في المحافظة تكافح الجراد حالياً على مساحة 18 ألف هكتار.
، الجراد يهاجم إيران مهدّداً أمنها الغذائي .. و"دولتي": قادم من السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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