، رئيس هيئة الرياضة يدعم الهلال قبل نهائي "العربية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمنى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، التوفيق لفريق الهلال الأول لكرة القدم، في مباراة الغد أمام فريق النجم الساحلي التونسي.

وكتب الأمير عبدالعزيز مغردًا: "بالتوفيق للاتحاد العربي في ختام بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.. جهد وعمل يستحق التقدير".

وأضاف: أمنياتي لممثل وطننا نادي الهلال بتقديم أفضل المستويات غدًا، وتحقيق اللقب بإذن الله.

ويلتقي الهلال نظيره النجم الساحلي عند الساعة 4:50 من مساء الغد، في المباراة النهائية التي ستقام على كأس زايد للأندية الأبطال على ملعب هزاع بن زايد.