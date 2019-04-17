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محمد بن مسعود - الدمام - تمنى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، التوفيق لفريق الهلال الأول لكرة القدم، في مباراة الغد أمام فريق النجم الساحلي التونسي.
وكتب الأمير عبدالعزيز مغردًا: "بالتوفيق للاتحاد العربي في ختام بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.. جهد وعمل يستحق التقدير".
وأضاف: أمنياتي لممثل وطننا نادي الهلال بتقديم أفضل المستويات غدًا، وتحقيق اللقب بإذن الله.
ويلتقي الهلال نظيره النجم الساحلي عند الساعة 4:50 من مساء الغد، في المباراة النهائية التي ستقام على كأس زايد للأندية الأبطال على ملعب هزاع بن زايد.
رئيس هيئة الرياضة يدعم الهلال قبل نهائي "العربية"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-17
تمنى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، التوفيق لفريق الهلال الأول لكرة القدم، في مباراة الغد أمام فريق النجم الساحلي التونسي.
وكتب الأمير عبدالعزيز مغردًا: "بالتوفيق للاتحاد العربي في ختام بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.. جهد وعمل يستحق التقدير".
وأضاف: أمنياتي لممثل وطننا نادي الهلال بتقديم أفضل المستويات غدًا، وتحقيق اللقب بإذن الله.
ويلتقي الهلال نظيره النجم الساحلي عند الساعة 4:50 من مساء الغد، في المباراة النهائية التي ستقام على كأس زايد للأندية الأبطال على ملعب هزاع بن زايد.
17 إبريل 2019 - 12 شعبان 1440
12:43 PM
تمنى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، التوفيق لفريق الهلال الأول لكرة القدم، في مباراة الغد أمام فريق النجم الساحلي التونسي.
وكتب الأمير عبدالعزيز مغردًا: "بالتوفيق للاتحاد العربي في ختام بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.. جهد وعمل يستحق التقدير".
وأضاف: أمنياتي لممثل وطننا نادي الهلال بتقديم أفضل المستويات غدًا، وتحقيق اللقب بإذن الله.
ويلتقي الهلال نظيره النجم الساحلي عند الساعة 4:50 من مساء الغد، في المباراة النهائية التي ستقام على كأس زايد للأندية الأبطال على ملعب هزاع بن زايد.
، رئيس هيئة الرياضة يدعم الهلال قبل نهائي "العربية" ،
المصدر : الخليج 365
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