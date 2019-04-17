، 6 آلاف "ريتويت" في نصف ساعة .. تغريدة تعديل التقويم الدراسي تُبهج الجميع ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد قرار آل الشيخ بتوحيد عودة المعلمين والإداريين بعد عيد الأضحى

استقبل منسوبو الميدان التربوي قرار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ تعديل التقويم الدراسي لتوحيد عودة المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك، بمشاعر الرضا والبهجة والسعادة والبشر، التي لوّنت تغريدات منسوبي التعليم.

وحظيت التغريدة التي زفّت الخبر السار بأكثر من 6 آلاف "ريتويت" خلال نصف ساعة فقط.

وعلّق عددٌ كبيرٌ من منسوبي الميدان التربوي والمهتمين به بالرضا على التغريدة الخاصة بالتقويم الدراسي، حيث قال عماد الشريف: إنه "قرار مُنتظر وفي محله شكراً معالي الوزير"، وكتب عبدالرحمن الطويان: "عندما يكون القائد قريباً من رعيته تكون قراراته أكثر ملامسة لحاجاتهم، ‏شكراً معالي الوزير على مضيّك فيما يعزّز ثقة المعلمين بوزارتهم ويؤكّد تركيز معاليكم على العملية التعليمية بعيداً عن التنظير وإثقال كاهل المجتمع التعليمي".

وكتبت الدكتورة مها بنت شعلان؛ كاتبة رأي عام تقول "كم أنت رائع.. الرضا الوظيفي مفتاح الإنتاجية"، ووصف الممثل مرزوق الغامدي؛ وزير التعليم، بقوله "آل الشيخ وزير ومربٍ ومحب للمعلمين".

واعتبرت هيفاء النعيم؛ أن "هذا أفضل قرار لأن عودتنا العام السابق كانت غير مجدية.. أدخلت الفرحة على قلوب الجميع، لك منا خالص الدعاء".‏

وقال فيصل الشبلان: "معالي وزير التعليم كم من عائلة أدخلت عليها الفرحة بهذا الخبر.. أسعدك الله في الدارين كما أسعدتهم".

وأضاف خالد المبدل: "هذه القرار يأتي عندما يكون وزير التعليم زميلاً وأخاً ومحباً لزملائه، ‏هنيئاً لك بأن يدعو لك أكثر من خمسمائة ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية.. اللهم كما أسعد إخوانه وأخواته .. أسعده في الدنيا والآخرة".

وكتب عبدالرحمن الفريح؛ يقول "ونعم المسؤول ونعم الوزير بمثلك يا دكتور نفتخر وفقك الله".

وكان الوزير آل الشيخ؛ قد وجّه في تغريدة من حسابه بـ "تويتر" الذي يتابعه أكثر من 198 ألفاً، بتعديل التقويم الدراسي، وقال: "عملاً بما يُحقق المصلحةَ ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، فقد وجهتُ بتعديل #التقويم_الدراسي، لتكون عودتهم جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك، وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم. الذي سيثمر حتماً إبداعاً وتميزاً".

وكانت عودة الإداريين والإداريات وشاغلي الوظائف التعليمية الذين لا يمارسون التدريس للعام الدراسي القادم ستكون في 1440/11/18.