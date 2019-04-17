، "الصحة" تخرّج الدفعة الأولى من مشروع باحث 2018 ،

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احتفت "الصحة" بتخريج الدفعة الأولى من مشروع تنمية القدرات البحثية لدى الكوادر التمريضية "باحث 2018"، الذي يعتبر من المشاريع التحسينية للكوادر التمريضية.
وتهدف "الصحة" إلى تطوير الخدمات التمريضية من خلال الاعتماد على الأبحاث المحكمة التي تخضع لإشراف مباشر من قِبَل أكاديميين في تخصص التمريض؛ حيث استمر المشروع لمدة عام كامل تم خلالها عقد أربعة ورش عمل للباحثين.
وفي نفس السياق، نفّذت الإدارة العامة لشؤون التمريض بوزارة الصحة فعالية يوم البحث العلمي الثاني في تخصص التمريض، تَضَمّنت جلستين علميتين، طُرِح في الجلسة الأولى أبحاث تمريضية مختارة من المشاريع البحثية لبرنامج "باحث"؛ فيما عرضت الجلسة الثانية تجارب بحثية متميزة من الجامعات السعودية.
كما عرض مجموعة من الباحثين ملصقاتٍ علميةً في مسابقة أطلقتها الإدارة العامة لشؤون التمريض في نسختها الثانية، وفي نهاية الحفل أُعلن عن الفائزين بأفضل ثلاث ملصقات علمية.
"الصحة" تخرّج الدفعة الأولى من مشروع باحث 2018وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-17
احتفت "الصحة" بتخريج الدفعة الأولى من مشروع تنمية القدرات البحثية لدى الكوادر التمريضية "باحث 2018"، الذي يعتبر من المشاريع التحسينية للكوادر التمريضية.
وتهدف "الصحة" إلى تطوير الخدمات التمريضية من خلال الاعتماد على الأبحاث المحكمة التي تخضع لإشراف مباشر من قِبَل أكاديميين في تخصص التمريض؛ حيث استمر المشروع لمدة عام كامل تم خلالها عقد أربعة ورش عمل للباحثين.
وفي نفس السياق، نفّذت الإدارة العامة لشؤون التمريض بوزارة الصحة فعالية يوم البحث العلمي الثاني في تخصص التمريض، تَضَمّنت جلستين علميتين، طُرِح في الجلسة الأولى أبحاث تمريضية مختارة من المشاريع البحثية لبرنامج "باحث"؛ فيما عرضت الجلسة الثانية تجارب بحثية متميزة من الجامعات السعودية.
كما عرض مجموعة من الباحثين ملصقاتٍ علميةً في مسابقة أطلقتها الإدارة العامة لشؤون التمريض في نسختها الثانية، وفي نهاية الحفل أُعلن عن الفائزين بأفضل ثلاث ملصقات علمية.
17 إبريل 2019 - 12 شعبان 1440
12:30 PM
يهدف إلى تطوير الخدمات التمريضية عبر الأبحاث المحكمة
احتفت "الصحة" بتخريج الدفعة الأولى من مشروع تنمية القدرات البحثية لدى الكوادر التمريضية "باحث 2018"، الذي يعتبر من المشاريع التحسينية للكوادر التمريضية.
وتهدف "الصحة" إلى تطوير الخدمات التمريضية من خلال الاعتماد على الأبحاث المحكمة التي تخضع لإشراف مباشر من قِبَل أكاديميين في تخصص التمريض؛ حيث استمر المشروع لمدة عام كامل تم خلالها عقد أربعة ورش عمل للباحثين.
وفي نفس السياق، نفّذت الإدارة العامة لشؤون التمريض بوزارة الصحة فعالية يوم البحث العلمي الثاني في تخصص التمريض، تَضَمّنت جلستين علميتين، طُرِح في الجلسة الأولى أبحاث تمريضية مختارة من المشاريع البحثية لبرنامج "باحث"؛ فيما عرضت الجلسة الثانية تجارب بحثية متميزة من الجامعات السعودية.
كما عرض مجموعة من الباحثين ملصقاتٍ علميةً في مسابقة أطلقتها الإدارة العامة لشؤون التمريض في نسختها الثانية، وفي نهاية الحفل أُعلن عن الفائزين بأفضل ثلاث ملصقات علمية.
، "الصحة" تخرّج الدفعة الأولى من مشروع باحث 2018 ،
المصدر : الخليج 365
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