، "هيئة تطوير" تجلب "أم كلثوم" للزينة .. وباحثون: ضارّة وقاتلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نبتة تنتشر بسرعة وتغيّر التوازن البيئي وتهدّد النباتات البرية

جلبت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان "هيئة تطوير وتعمير فيفاء سابقاً"، نبتة ضارّة بغرض الزينة، واسم النبتة المجلوبة Lantana camara وتُعرف بنبتة "أم كلثوم"، وهي نبات للزينة تزهر وتثمر على مدار العام، ويستخدمها المجهولون للاختباء تحتها؛ نظراً لكثافتها.

وقال الباحث الزراعي علي أحمد العبدلي؛ إن هذه النبتة قامت بالانتشار بشكل كبير، وغطت مساحات زراعية شاسعة، وقف أمامها مُلاك الأراضي الزراعية، عاجزين عن استئصالها فغيّرت التوازن البيئي في فيفاء، وهدّدت النباتات البرية بالقضاء عليها.

وتابع "العبدلي": تقوم الطيور بنشر بذورها في كل مكان؛ ما أدى إلى انتشارها، وتنبت حتى في الشواهق، وشاهدتها فوق سطوح المنازل.

وقال الصيدلي والمهتم بالطب البديل محمد جبران الخسافي: إن النبتة تسبّب الربو وضيق التنفس، وتعكر أيَّ شيءٍ تختلط به، سواء ماء أم نبات، وتسبّب أيضاً حساسية في الجلد، وهي مبيدة وتقتل أيّ نباتات نافعة تنمو بالقرب منها.

"الخليج 365" تواصلت مع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان، حيث أبدت الهيئة تفاعلها، ووعدت بإيجاد الحلول إزاء النبتة.