، "عناية" تستقبل مجموعة من سيدات الأعمال بمقرها في الرياض ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
الْتقى رئيس مجلس الإدارة بجمعية "عناية" الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، بمجموعة من سيدات الأعمال في مقر الجمعية، بحضور الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، وعدد من مديري الإدارات.
وتناول اللقاءُ عددًا من المواضيع التي تعزز العلاقة بين الجمعية وسيدات الأعمال؛ بما يسهم في دفع عجلة الجمعية، وتعزيز نسبة نموها من الإنتاج المحلي؛ بما يحقق استدامة أعمالها ويسهم في تحقيق رؤية 2030 في زيادة الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%.
ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج "تواصل" الذي تنظمه الجمعية للشخصيات المؤثرة في المجتمع؛ بما يحقق مسؤولية الأفراد والمؤسسات تجاه المجتمع، ويهدف البرنامج إلى تعريف سيدات الأعمال بإنجازات الجمعية، وتعزيز العلاقة بين الجمعية وسيدات الأعمال، وتعريفهن كذلك بفرص الاستثمار في برامج الجمعية بما يخدم الفئات المحتاجة في المجتمع.
وناقش اللقاءُ الفرصَ الاستثمارية للجمعية، وإمكانية دعم صندوق "عناية" الوقفي لعلاج المرضى، الذي سيتم إطلاقه قريبًا بالشراكة مع شركة الإنماء للاستثمار؛ وهو من الصناديق الاستثمارية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية، ويتم طرحه لجميع أفراد المجتمع لدعم برامجها العلاجية والوقائية والتوعوية؛ بما يحقق الاستدامة الصحية للمجتمع؛ بحيث يتم تخصيص ما نسبته 70% من عوائده السنوية لدعم البرامج العلاجية، و30% من العوائد سيحتفظ بها الصندوق لتعظيم رأس المال.
من جهتهن، ثمنت سيدات الأعمال دورَ صندوق "عناية" الوقفي لعلاج المرضى، وأكدن على ضرورة دعمه، كما طرحت بعض الحاضرات من سيدات الأعمال مبادرات نوعية لدعم برامج الجمعية وأنشطتها.
"عناية" تستقبل مجموعة من سيدات الأعمال بمقرها في الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-17
الْتقى رئيس مجلس الإدارة بجمعية "عناية" الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، بمجموعة من سيدات الأعمال في مقر الجمعية، بحضور الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، وعدد من مديري الإدارات.
وتناول اللقاءُ عددًا من المواضيع التي تعزز العلاقة بين الجمعية وسيدات الأعمال؛ بما يسهم في دفع عجلة الجمعية، وتعزيز نسبة نموها من الإنتاج المحلي؛ بما يحقق استدامة أعمالها ويسهم في تحقيق رؤية 2030 في زيادة الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%.
ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج "تواصل" الذي تنظمه الجمعية للشخصيات المؤثرة في المجتمع؛ بما يحقق مسؤولية الأفراد والمؤسسات تجاه المجتمع، ويهدف البرنامج إلى تعريف سيدات الأعمال بإنجازات الجمعية، وتعزيز العلاقة بين الجمعية وسيدات الأعمال، وتعريفهن كذلك بفرص الاستثمار في برامج الجمعية بما يخدم الفئات المحتاجة في المجتمع.
وناقش اللقاءُ الفرصَ الاستثمارية للجمعية، وإمكانية دعم صندوق "عناية" الوقفي لعلاج المرضى، الذي سيتم إطلاقه قريبًا بالشراكة مع شركة الإنماء للاستثمار؛ وهو من الصناديق الاستثمارية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية، ويتم طرحه لجميع أفراد المجتمع لدعم برامجها العلاجية والوقائية والتوعوية؛ بما يحقق الاستدامة الصحية للمجتمع؛ بحيث يتم تخصيص ما نسبته 70% من عوائده السنوية لدعم البرامج العلاجية، و30% من العوائد سيحتفظ بها الصندوق لتعظيم رأس المال.
من جهتهن، ثمنت سيدات الأعمال دورَ صندوق "عناية" الوقفي لعلاج المرضى، وأكدن على ضرورة دعمه، كما طرحت بعض الحاضرات من سيدات الأعمال مبادرات نوعية لدعم برامج الجمعية وأنشطتها.
17 إبريل 2019 - 12 شعبان 1440
12:12 PM
17 إبريل 2019 - 12 شعبان 1440
12:19 PM
ضمن برنامج "تواصل" للشخصيات المؤثرة لتحقيق مسؤوليتها المجتمعية
الْتقى رئيس مجلس الإدارة بجمعية "عناية" الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، بمجموعة من سيدات الأعمال في مقر الجمعية، بحضور الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، وعدد من مديري الإدارات.
وتناول اللقاءُ عددًا من المواضيع التي تعزز العلاقة بين الجمعية وسيدات الأعمال؛ بما يسهم في دفع عجلة الجمعية، وتعزيز نسبة نموها من الإنتاج المحلي؛ بما يحقق استدامة أعمالها ويسهم في تحقيق رؤية 2030 في زيادة الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%.
ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج "تواصل" الذي تنظمه الجمعية للشخصيات المؤثرة في المجتمع؛ بما يحقق مسؤولية الأفراد والمؤسسات تجاه المجتمع، ويهدف البرنامج إلى تعريف سيدات الأعمال بإنجازات الجمعية، وتعزيز العلاقة بين الجمعية وسيدات الأعمال، وتعريفهن كذلك بفرص الاستثمار في برامج الجمعية بما يخدم الفئات المحتاجة في المجتمع.
وناقش اللقاءُ الفرصَ الاستثمارية للجمعية، وإمكانية دعم صندوق "عناية" الوقفي لعلاج المرضى، الذي سيتم إطلاقه قريبًا بالشراكة مع شركة الإنماء للاستثمار؛ وهو من الصناديق الاستثمارية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية، ويتم طرحه لجميع أفراد المجتمع لدعم برامجها العلاجية والوقائية والتوعوية؛ بما يحقق الاستدامة الصحية للمجتمع؛ بحيث يتم تخصيص ما نسبته 70% من عوائده السنوية لدعم البرامج العلاجية، و30% من العوائد سيحتفظ بها الصندوق لتعظيم رأس المال.
من جهتهن، ثمنت سيدات الأعمال دورَ صندوق "عناية" الوقفي لعلاج المرضى، وأكدن على ضرورة دعمه، كما طرحت بعض الحاضرات من سيدات الأعمال مبادرات نوعية لدعم برامج الجمعية وأنشطتها.
، "عناية" تستقبل مجموعة من سيدات الأعمال بمقرها في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "عناية" تستقبل مجموعة من سيدات الأعمال بمقرها في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.