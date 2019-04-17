، "عناية" تستقبل مجموعة من سيدات الأعمال بمقرها في الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برنامج "تواصل" للشخصيات المؤثرة لتحقيق مسؤوليتها المجتمعية

الْتقى رئيس مجلس الإدارة بجمعية "عناية" الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، بمجموعة من سيدات الأعمال في مقر الجمعية، بحضور الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، وعدد من مديري الإدارات.

وتناول اللقاءُ عددًا من المواضيع التي تعزز العلاقة بين الجمعية وسيدات الأعمال؛ بما يسهم في دفع عجلة الجمعية، وتعزيز نسبة نموها من الإنتاج المحلي؛ بما يحقق استدامة أعمالها ويسهم في تحقيق رؤية 2030 في زيادة الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج "تواصل" الذي تنظمه الجمعية للشخصيات المؤثرة في المجتمع؛ بما يحقق مسؤولية الأفراد والمؤسسات تجاه المجتمع، ويهدف البرنامج إلى تعريف سيدات الأعمال بإنجازات الجمعية، وتعزيز العلاقة بين الجمعية وسيدات الأعمال، وتعريفهن كذلك بفرص الاستثمار في برامج الجمعية بما يخدم الفئات المحتاجة في المجتمع.

وناقش اللقاءُ الفرصَ الاستثمارية للجمعية، وإمكانية دعم صندوق "عناية" الوقفي لعلاج المرضى، الذي سيتم إطلاقه قريبًا بالشراكة مع شركة الإنماء للاستثمار؛ وهو من الصناديق الاستثمارية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية، ويتم طرحه لجميع أفراد المجتمع لدعم برامجها العلاجية والوقائية والتوعوية؛ بما يحقق الاستدامة الصحية للمجتمع؛ بحيث يتم تخصيص ما نسبته 70% من عوائده السنوية لدعم البرامج العلاجية، و30% من العوائد سيحتفظ بها الصندوق لتعظيم رأس المال.

من جهتهن، ثمنت سيدات الأعمال دورَ صندوق "عناية" الوقفي لعلاج المرضى، وأكدن على ضرورة دعمه، كما طرحت بعض الحاضرات من سيدات الأعمال مبادرات نوعية لدعم برامج الجمعية وأنشطتها.